Після 19-ти турів "Барселона" займає третє місце в турнірній таблиці Ла Ліги.

У четвер, 4 січня, відбувся поєдинок 19-го туру іспанської Ла Ліги, в якому "Лас-Пальмас" приймав "Барселону".

Гра проходила на стадіоні "Гран Канарія" і завершився перемогою каталонського клубу.

Рахунок у грі був відкритий на початку першого тайму - нападник "Лас-Пальмаса" Мунір Ель-Хаддаді забив з передачі Сандро Раміреса. На початку другого тайму "Барселоні" вдалося відігратися - Ферран Торрес відзначився після передачі Серхі Роберто. Перемогу каталонці вирвали в компенсований час - на 90+3-й хвилині Ілкай Гюндоган реалізував пенальті.

Відео дня

"Лас-Пальмас" - "Барселона" - 1:2

Голи: Ель-Хаддаді, 12 - Торрес, 56, Гюндоган, 90+3 пен

Відео голів:

Після 19-ти турів в активі "Барселони" 41 набране очко. Каталонський клуб займає третю позицію в турнірній таблиці чемпіонату Іспанії. "Лас-Пальмас" з 25 балами йде на 10-й сходинці.

У наступному турі іспанської Ла Ліги "Барселона" зіграє проти "Бетіса", а "Лас-Пальмас" зустрінеться з "Вільярреалом".

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