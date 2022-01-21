"Атлетік" виграв у каталонців в овертаймах.

"Атлетік" з Більбао не пустив "Барселону" до чвертьфіналу Кубка Іспанії.

Основний час матчу завершився з рахунком 2:2, при чому рятівний гол "Барса" забила на 90+3-й хвилині й перевела гру в овертайми.

У додатковий час "Атлетік" заробив право на пенальті - Ікер Муньяїн переграв Марка-Андре тер Штегена і забив переможний м'яч з одинадцятиметрової позначки.

Кубок Іспанії. 1/8 фіналу

"Атлетік" - "Барселона" - 3:2 (після д.ч.)

Голи: Ікер Муньяїн, 2, 105+1 (з пенальті), Іньїго Мартінес, 86 - Ферран Торрес, 20, Педрі, 90+3

"Атлетік": Агірресабала, Іньїго Мартінес, Вівіан, Берчіче (Баленсіага, 91), Де Маркос (Лекуе, 106), Весга (Ноласкоайн, 117), Сансет (Іньякі Вільямс, 52), Ікер Муньяїн, Дані Гарсія, Рауль Гарсія (Беренгер, 79), Вільямс (Саррага, 110)

"Барселона": тер Штеген, Піке, Араухо, Дані Алвес, Жорді Альба, Бускетс, Педрі (Брейтуейт, 108), Гаві (де Йонг, 61), Торрес, Хутгла (Дест, 96), Еззалзулі (Гонсалес, 46)

Попередження: Дані Гарсія 30, Іньякі Вільямс 119, Ікер Муньяїн 120 - Піке 76, Бускетс 97, Педрі 97, де Йонг 104, Жорді Альба 105

Відео огляд поєдинку

Зазначимо, що "Барселона" є чинним володарем Кубка Іспанії і захистити трофей каталонцям не вдалося. Цікаво, що у фіналі минулорічного Кубка Іспанії "Барса" обіграла саме "Атлетік" (4:0).

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