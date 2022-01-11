У середу, 12 січня каталонська "Барселона" в півфіналі Суперкубка Іспанії зіграє з мадридським "Реалом". Поєдинок пройде в столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді на міжнародному стадіоні імені Короля Фахда.
"Барселона" демонструє непогані результати в останніх іграх, непрогравши жодного разу за останні п'ять матчів (3 перемоги і 2 нічиїх).
Кадрових проблем напередодні матчу у "Барселони" вистачає. Хаві не зможе розраховувати на травмованих Еріка Гарсію, Френкі Де Йонга, Серхи Роберто і Мартіна Брейтуейта.
Читайте такожВидовищно та ефектно: Реал розгромив Валенсію в головному матчі 20-го туру Ла Ліги (відео)Мадридський "Реал" в останніх п'яти іграх здобув три перемоги, раз зіграв внічию і один матч програв.
Кадрові втрати у "Реала" перед матчем з "Барселоною" також є, але вони менш відчутні, ніж у каталонців. Травмовані Гарет Бейл, Маріано Діас і Дані Карвахаль, а у Луки Йовича коронавірус.
Барселона - Реал: де дивитися матч
У прямому ефірі протистояння грандів іспанського футболу покаже медіасервіс MEGOGO.
Початок зустрічі - о 21.00.
Барселона - Реал: прогноз на матч
Фаворитом цього протистояння букмекери вважають "Реал".
На перемогу підопічних Карло Анчелотті можна поставити з коефіцієнтом 2.00, в той час як тріумф каталонського клубу оцінили в 3.74.
На нічию в основний час приймають ставки з коефіцієнтом 3.86.
Експерти також впевнені, що обидві команди в цьому поєдинку заб'ють. На це можна поставити з коефіцієнтом 1.57.
Читайте такожРеал здолав Барселону в битві грандів чемпіонату Іспанії (відео)Найвірогіднішим переможним рахунком для мадридського "Реала" фахівці вважають 2:1 - Цей результат оцінили в 8.70. А ось перемогу "Барселони" з таким же рахунком оцінили об 11.50.
Суперкубок Іспанії: що потрібно знати
- Вдруге в історії володар Суперкубка Іспанії визначатиметься в Саудівській Аравії.
- У розширеному форматі з півфіналами і фіналом титул розіграють "Реал" Мадрид, "Барселона", "Атлетіко" Мадрид і "Атлетік" Більбао.
- 12 січня о 21:00 за київським часом у першому півфіналі зустрінуться "Реал" і "Барселона".
- 13 січня о 21:00 пройде другий півфінал "Атлетіко" – "Атлетік".
- 16 січня о 21:30 відбудеться фінал, в якому і визначиться новий володар Суперкубка Іспанії.
- Чинний володар трофею - "Атлетік" Більбао. У матчі, що відбувся 17 січня 2021 року, команда обіграла "Барселону" з рахунком 3:2, таким чином, ставши триразовим володарем Суперкубка Іспанії.