"Барселона" і "Реал" визначать першого фіналіста Суперкубка Іспанії.

У середу, 12 січня каталонська "Барселона" в півфіналі Суперкубка Іспанії зіграє з мадридським "Реалом". Поєдинок пройде в столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді на міжнародному стадіоні імені Короля Фахда.

"Барселона" демонструє непогані результати в останніх іграх, непрогравши жодного разу за останні п'ять матчів (3 перемоги і 2 нічиїх).

Кадрових проблем напередодні матчу у "Барселони" вистачає. Хаві не зможе розраховувати на травмованих Еріка Гарсію, Френкі Де Йонга, Серхи Роберто і Мартіна Брейтуейта.

Читайте такожВидовищно та ефектно: Реал розгромив Валенсію в головному матчі 20-го туру Ла Ліги (відео)Мадридський "Реал" в останніх п'яти іграх здобув три перемоги, раз зіграв внічию і один матч програв.

Кадрові втрати у "Реала" перед матчем з "Барселоною" також є, але вони менш відчутні, ніж у каталонців. Травмовані Гарет Бейл, Маріано Діас і Дані Карвахаль, а у Луки Йовича коронавірус.

Барселона - Реал: де дивитися матч

У прямому ефірі протистояння грандів іспанського футболу покаже медіасервіс MEGOGO.

Початок зустрічі - о 21.00.

Барселона - Реал: прогноз на матч

Фаворитом цього протистояння букмекери вважають "Реал".

На перемогу підопічних Карло Анчелотті можна поставити з коефіцієнтом 2.00, в той час як тріумф каталонського клубу оцінили в 3.74.

На нічию в основний час приймають ставки з коефіцієнтом 3.86.

Експерти також впевнені, що обидві команди в цьому поєдинку заб'ють. На це можна поставити з коефіцієнтом 1.57.

Читайте такожРеал здолав Барселону в битві грандів чемпіонату Іспанії (відео)Найвірогіднішим переможним рахунком для мадридського "Реала" фахівці вважають 2:1 - Цей результат оцінили в 8.70. А ось перемогу "Барселони" з таким же рахунком оцінили об 11.50.

Суперкубок Іспанії: що потрібно знати