У неділю відбудеться очна дуель найвеличніших клубів іспанського футболу.

У неділю, 24 жовтня, в рамках 10-го туру чемпіонату Іспанії з футболу відбудеться легендарне "Ель-Класіко". "Барселона" на рідному для себе "Камп Ноу" прийме мадридський "Реал".

З невеликою перевагою у фаворити цього протистояння букмекери записали "Реал" Мадрид.

Читайте такожПереписує історію футболу: Роналду встановив три нових рекорди єврокубківПеремога мадридського гранда оцінюється коефіцієнтом 2.50, тоді як на перемогу каталонського клубу коефіцієнт 2.75. На нічию пропонується коефіцієнт 3.85.

Букмекери вірять, що у Ансу Фаті в цьому матчі більше шансів забити гол, ніж у Каріма Бензема. Коефіцієнт, що форвард "Барселони" заб'є 2.10, в той час як на гол француза коефіцієнт 2.25.

Поєдинок "Барселона" - "Реал" розпочнеться о 17:15 за київським часом. У прямому ефірі зустріч покаже сервіс MEGOGO.

"Барселона" - "Реал" Мадрид: перед матчем

"Реал" за 8 зіграних турів чемпіонату Іспанії набрав 17 очок і займає друге місце в турнірній таблиці першості. "Барселона" за 8 ігор заробила 15 балів і йде на 7-й сходинці.

У минулому турі Ла Ліги "Барселона" грала проти "Валенсії" на своєму полі і здобула перемогу з рахунком 3:1. Поєдинок "галактікос" було перенесено. Останній свій матч в рамках чемпіонату підопічні Анчелотті грали проти "Еспаньйола" ще 3 жовтня і програли з рахунком 2:1.

З останніх п'яти матчів "Реал" виграв всього два, при двох поразках і одній нічиїй.

Підопічні Рональда Кумана з останніх п'яти матчів перемогу здобули в трьох, при двох поразках.

У минулому сезоні "Реал" Мадрид виграв обидва матчі проти "Барселони" в рамках чемпіонату Іспанії. У Мадриді гра завершилася з рахунком 2:1 на користь "вершкових", а на "Камп Ноу" мадридський клуб виграв з рахунком 3: 1.

Автор: Владимир Медяник