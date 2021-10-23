Барселона - Реал Мадрид: де дивитися матч чемпіонату Іспанії

24 жовтня відбудеться перше "Ель-Класіко" в цьому сезоні.

24 жовтня "Барселона" прийматиме мадридський "Реал" в рамках десятого туру чемпіонату Іспанії з футболу. Барселона - Реал: де дивитися поєдинок Протистояння принципових суперників покаже у прямому ефірі медіасервіс MEGOGO. Також трансляція буде доступна на платформі "Volia TV". Початок зустрічі - о 17.15. Читайте такожБарселона - Реал Мадрид: прогноз букмекерів на матч чемпіонату Іспанії "Барселона" - "Реал" Мадрид: перед матчем "Реал" за 8 зіграних турів чемпіонату Іспанії набрав 17 очок і посідає третє місце в турнірній таблиці першості. "Барселона" за 8 поєдинків заробила 15 балів та розташувалася на 7-й сходинці.

У минулому турі Ла Ліги "Барселона" грала проти "Валенсії" на своєму полі і здобула перемогу з рахунком 3:1. Матч "вершкових" було перенесено. Остання гра в рамках чемпіонату для підопічних Карло Анчелотті була проти "Еспаньйола" ще 3 жовтня і мадридці тоді програли з рахунком 2:1.

У минулому сезоні "Реал" виграв обидва матчі в "Барселони" в рамках чемпіонату Іспанії. У Мадриді гра завершилася з рахунком 2:1 на користь "вершкових", а на "Камп Ноу" мадридський клуб переміг з рахунком 3:1.

"Реал" в цьому матчі буде без Іско, Гарета Бейла та Люки Йовича, котрі перебувають в лазареті. "Барса" теж зазнала кадрових втрат: Педрі, Усман Дембеле й Араухо не допоможуть каталонцям. Автор: Артем Будрін

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