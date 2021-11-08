Екс-півзахисник команди Хаві повернувся на "Камп Ноу" в новому амплуа.

Новий головний тренер "Барселони" Хаві був офіційно представлений уболівальникам каталонського клубу.

Презентація пройшла на стадіоні "Камп Ноу". Хаві з'явився перед уболівальниками у супроводі президента "Барселони" Жоана Лапорти.

"Я дійсно вдячний клубу, всім фанатам, це неймовірно. Можу сказати одну річ: ми найкращий клуб у світі, і ми будемо працювати, щоб виграти безліч трофеїв", - сказав Хаві вболівальникам, які скандували його ім'я.

Також 41-річний тренер і Лапота підписали контракт і заспівали разом з фанатами.

Відео опублікував Twitter "Барселона".

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Нагадаємо, Хаві змінив на посаді головного тренера "Барселони" Рональда Кумана. До приходу Хаві роль виконуючого обов'язки головного тренера виконував Серхі Бархуан.

В якості гравця за "Барселону" Хаві виступав з 1998 по 2015 роки. Він зіграв за команду 767 матчів.

Хаві: кар'єра тренера

Легендарний півзахисник завершував кар'єру гравця в Катарі й там же почав тренерську кар'єру. У 2019 році він очолив клуб "Аль-Садд".

Хаві вдалося привести команду до титулу чемпіона Катару в сезоні 2020-2021. Крім того, команда двічі вигравала Кубок наслідного принца Катару, двічі Кубок еміра Катару, а також по разу Кубок шейха Яссіма і Кубок зірок Катару.

Хаві був визнаний найкращим тренером сезону 2020-2021 в Катарі.

Автор: Антон Дудар