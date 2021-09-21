"Гранада" відібрала очки у каталонців.

У 5-му турі чемпіонату Іспанії "Барселона" вдома зустрічалася з "Гранадою". Команда Роналда Кумана на останній хвилині основного часу врятувалася від поразки.

"Гранада" забила у ворота Марка-Андре тер Штегена в самому дебюті поєдинку. А ось каталонці змогли відновити паритет лише на 90-й хвилині, коли 22-річний захисник Рональд Араухо відправив м'яча головою в сітку воріт.

"Барселона" - "Гранада" - 1:1

Голи: Араухо, 90 - Дуарте, 2

"Барселона": тер Штеген, Сержі Роберто (Л.де Йонг, 46), Гарсія, Араухо, Дест, Бальде (Мінгеса, 42), Бускетс (Піке, 75), Коутінью (Гаві, 60), Ф.де Йонг, Депай, Демір (Пуч, 75)

"Гранада": Машіміану, Ескудеро (Нева, 46), Кіні, Абрам (Санчес, 78), Дуарте, Брайс Етекі (Монторо, 30), Мілья, Мончу, Хорхе Моліна (Гоналон, 67), Мачіс, Пуертас (Суарес, 67)

Відеоогляд матчу від MEGOGO

Чемпіонат Іспанії: ситуація в турнірній таблиці

"Реал" набрав 13 очок у п'яти матчах і очолює таблицю Прімери.

У четвірку лідерів входять "Атлетіко" (11 очок), "Валенсія" та "Реал Сосьєдад" (по 10 очок). Замикає топ-5 "Атлетік" (Більбао) - у них 9 очок.

У "Барселони" та "Севільї" по 8 очок і вони ділять між собою шосту позицію.

"Гранада" має всього 3 залікові пункти і розташована на 17-й сходинці.

Автор: Артем Будрін