Вінгер "Манчестер Сіті" Ферран Торрес незабаром поповнить ряди "Барселони".
Про це повідомив відомий інсайдер Фабріціо Романо у Twitter.
21-річний хавбек збірної Іспанії 23 грудня пройде медогляд в стані каталонського клубу.
Трансфер вже повністю узгоджений, сторони вдарили по руках. "Барселона" заплатить за Торреса 55 мільйонів євро, а ще 10 млн "містяни" зможуть отримати в якості бонусів.
У поточному сезоні Ферран зіграв за "Ман Сіті" 7 поєдинків у всіх турнірах та відзначився одним забитим м'ячем. В жовтні Торрес оформив дубль у ворота збірної Італії в півфіналі Ліги націй УЄФА.
Авторитетний портал Transfermarkt оцінює іспанця у 50 мільйонів євро. Влітку 2020 року "Сіті" придбав Торреса у "Валенсії" за 23 мільйони євро.