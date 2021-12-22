Ферран Торрес покине Англію і повернеться на батьківщину.

Вінгер "Манчестер Сіті" Ферран Торрес незабаром поповнить ряди "Барселони".

Про це повідомив відомий інсайдер Фабріціо Романо у Twitter.

21-річний хавбек збірної Іспанії 23 грудня пройде медогляд в стані каталонського клубу.

Трансфер вже повністю узгоджений, сторони вдарили по руках. "Барселона" заплатить за Торреса 55 мільйонів євро, а ще 10 млн "містяни" зможуть отримати в якості бонусів.

У поточному сезоні Ферран зіграв за "Ман Сіті" 7 поєдинків у всіх турнірах та відзначився одним забитим м'ячем. В жовтні Торрес оформив дубль у ворота збірної Італії в півфіналі Ліги націй УЄФА.

Авторитетний портал Transfermarkt оцінює іспанця у 50 мільйонів євро. Влітку 2020 року "Сіті" придбав Торреса у "Валенсії" за 23 мільйони євро.

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