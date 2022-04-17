У Андрія Шевченка було передчуття, що у 2014 році був тільки початок україно-російської війни.

Колишній головний тренер італійського "Дженоа" і збірної України Андрій Шевченко розповів про своє ставлення до росіян.

45-річний коуч дав інтерв'ю Дмитру Гордону.

- Моє спілкування після 2013 року, після анексії Криму і початку військових дій на Донбасі - вже тоді вони (росіяни - прим.) дуже сильно помінялися. Я практично не спілкувався з російською пресою, у мене було передчуття, що це тільки початок. Я не міг до кінця повірити, що на такий крок можна піти.

Зараз у мене абсолютно негативна позиція стосовно "русского мира". Я його не сприймаю. Ніякі дії не можуть виправдати те, що вони почали проти українського народу. Це не просто війна, це геноцид.

- Ти плакав за цей час?

- Багато разів, багато разів. Я думаю, у всіх був однаковий стан. Невизначеність, нервозність, цей настрій багато разів змінювався протягом дня - це був величезний стрес для всіх. Для мене було головним завданням - як допомогти і що я можу зробити, – сказав Шевченко.

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