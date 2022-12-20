Матчі відбіркового турніру Australian Open-2023 стартують в Мельбурні 9 січня.

Стала відома заявка на кваліфікацію першого в сезоні тенісного турніру серії "Великого Шолома".

В кваліфікацію Australian Open-2023 заявилися шість представників України.

У жіночому відборі буде п'ять українок: Катерина Байндль, Даяна Ястремська, Леся Цуренко, Дар'я Снігур і Катаріна Завацька.

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При цьому, Байндль і Ястремська також знаходяться в резервному списку основної сітки. Якщо три тенісистки знімуться з турніру, то українкам не доведеться змагатися в кваліфікації.

Крім того, після довгої перерви Україна матиме свого представника в чоловічій кваліфікації до тенісного турніру серії "Великого Шолома".

У чоловічому відборі зіграє перша ракетка України Олексій Крутих, який займає 185 місце в рейтингу АТР. Для 22-річного тенісиста це може бути дебютний виступ на турнірі серії "Великого Шолома".

Додамо, що гарантоване місце в основній сітці Відкритого чемпіонату Австралії здобули дві українки: Ангеліна Калініна і Марта Костюк. Вони увійшли до числа несіяних гравців і стартуватимуть у фінальній частині.

Матчі відбіркового турніру стартують в Мельбурні 9 січня. Основна частина Australian Open-2023 відбудеться з 16 по 29 січня.

На минулому розіграші турніру кращим результатом українських тенісисток став третій раунд, куди зуміли пробитися Еліна Світоліна і Марта Костюк.

Нагадаємо, чинними переможцями Australian Open в одиночних турнірах є іспанець Рафаель Надаль і австралійка Ешлі Барті.

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