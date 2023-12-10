Перемогу "Астон Віллі" над "Арсеналом" приніс точний удар Джона Макгінна.

У суботу, 9 грудня, відбувся поєдинок 16-го туру Англійської Прем'єр-ліги, в якому "Астон Вілла" приймала лондонський "Арсенал".

Гра проходила на стадіоні "Вілла Парк" і завершилася перемогою господарів поля.

Долю цієї зустрічі вирішив єдиний гол, автором якого став Джон Макгінн. Шотландський півзахисник "Астон Вілли" відзначився на 7-й хвилині зустрічі, забивши після передачі Леона Бейлі.

"Астон Вілла" - "Арсенал" - 1:0

Гол: Макгінн, 7

"Астон Вілла": Мартінес, Конса (Кеш, 66), Карлос, Торрес, Дінь (Морено, 78), Бейлі (Діабі, 46), Камара (Дендонкер, 66), Луїз, Макгінн, Тілеманс (Рамзі, 56), Воткінс

"Арсенал": Рая, Вайт, Саліба, Габріел ,Зінченко (Нелсон, 90+4), Едегор, Райс, Хаверц, Сака, Жезус (Нкетіа, 82), Мартінеллі (Троссар, 70)

Попередження: Дінь (53) Луїз (63), Макгінн (73), Карлос (87) - Зінченко (28), Райс (77)

Огляд матчу:

Український захисник "Арсенала" Олександр Зінченко вийшов на поле в основному складі і був замінений на 90+4-й хвилині на Ріса Нельсона. На 28-й хвилині Олександр отримав жовту картку за фол у центрі поля. Статистичний портал WhoScored оцінив гру українця в 6,8 бала.

"Астон Вілла" набрала 35 очок і займає третє місце в турнірній таблиці Англійської Прем'єр-ліги. "Арсенал" з 36 балами йде на другій позиції.

У наступному турі чемпіонату Англії "Астон Вілла" зіграє проти "Брентфорда", а "Арсенал" зустрінеться з "Брайтоном".

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