Футболісти Арсеналу святкують гол / Скріншот з трансляції MEGOGO

У середу, 29 листопада, відбувся поєдинок п'ятого туру групового раунду Ліги чемпіонів УЄФА, в якому "Арсенал" приймав французький "Ланс". 

Гра проходила на стадіоні "Емірейтс" в Лондоні і завершилася нищівною перемогою "канонірів". 

Підопічні Мікеля Артети вирішили результат цього матчу ще в першому таймі, забивши п'ять голів у ворота суперника - відзначилися Кай Хаверц, Габріель Жезус, Букайо Сака, Габріель Мартінеллі і Мартін Едегор. У другому таймі "каноніри" забили ще один гол - на 86-й хвилині Жоржиньо реалізував пенальті і встановив фінальний рахунок на табло. 

Відео дня

"Арсенал" - "Ланс" - 6:0

Голи: Хаверц 13, Жезус 21, Сака 23, Мартінеллі 27, Едегор 45+1, Жоржиньо 86 (пен)

"Арсенал": Рая, Томіясу (Уайт 46), Саліба, Габріел, Зінченко (Ківіор 46), Едегор, Райс (Жоржиньо 75), Хаверц, Сака (Нелсон 66), Жезус (Нкетіа 82), Мартінеллі

"Ланс": Самба, Градіт (Хусанов 62), Данзо, Медіна (Мачадо 46), Франковскі, Н. Менді (Д. Кошта 76), Самед (Аль Айнауї 46), Айдара, Сотока (Томассон 46), Вахі, Фульжіні

ПопередженняМенді 41, Хусанов 63, Айдара 64

Огляд матчу: 

Додамо, що півзахисник "Арсеналу" Олександр Зінченко зіграв перший тайм матчу проти "Ланса". Українець не відзначився результативними діями і в перерві був замінений на Якуба Ківіора. Портал Whoscored оцінив гру Олександра в 6,9 бала. 

В іншому матчі цієї групи нідерландський ПСВ здобув перемогу над іспанською "Севільєю" з рахунком 3:2. 

"Севілья" - ПСВ - 2:3

Голи: Рамос 24, Ен-Несірі 46 - Салібарі 68, Гудель 81 (автогол), Пепі 90+2

"Севілья": Дмитрович, Акунья, Рамос, Навас (Санчес 58), Гудель, Ракітіч, Фернандо (Торрес 86), Соу (Хордан 74), Окампос, Лукебакіо (Ньянзу 74), Ен-Несірі

ПСВ: Бенітес, Дест, Боскаллі (ван Анхолт 83), Рамальо (Салібарі 58), Тезе, Верман, Схаутен (Пепі 83), Тіл (Тільман 58), Лосано (Вертессен 44), Бакайоко, Де Йонг

Попередження: Окампос 63

Вилучення: Окампос 66

Огляд матчу: 

"Арсенал" набрав 12 очок і гарантував собі вихід в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА. Також в плей-офф вийшов нідерландський ПСВ, який набрав 8 очок. На третьому місці в групі йде "Ланс" з 5 балами. Замикає квартет "Севілья", в активі якої 2 очки. 

У заключному турі групового етапу Ліги чемпіонів "Арсенал" зіграє проти ПСВ, а "Севілья" зустрінеться з "Лансом". 

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