"Арсенал" гарантував собі вихід в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

У середу, 29 листопада, відбувся поєдинок п'ятого туру групового раунду Ліги чемпіонів УЄФА, в якому "Арсенал" приймав французький "Ланс".

Гра проходила на стадіоні "Емірейтс" в Лондоні і завершилася нищівною перемогою "канонірів".

Підопічні Мікеля Артети вирішили результат цього матчу ще в першому таймі, забивши п'ять голів у ворота суперника - відзначилися Кай Хаверц, Габріель Жезус, Букайо Сака, Габріель Мартінеллі і Мартін Едегор. У другому таймі "каноніри" забили ще один гол - на 86-й хвилині Жоржиньо реалізував пенальті і встановив фінальний рахунок на табло.

Відео дня

"Арсенал" - "Ланс" - 6:0

Голи: Хаверц 13, Жезус 21, Сака 23, Мартінеллі 27, Едегор 45+1, Жоржиньо 86 (пен)

"Арсенал": Рая, Томіясу (Уайт 46), Саліба, Габріел, Зінченко (Ківіор 46), Едегор, Райс (Жоржиньо 75), Хаверц, Сака (Нелсон 66), Жезус (Нкетіа 82), Мартінеллі

"Ланс": Самба, Градіт (Хусанов 62), Данзо, Медіна (Мачадо 46), Франковскі, Н. Менді (Д. Кошта 76), Самед (Аль Айнауї 46), Айдара, Сотока (Томассон 46), Вахі, Фульжіні

Попередження: Менді 41, Хусанов 63, Айдара 64

Огляд матчу:

Додамо, що півзахисник "Арсеналу" Олександр Зінченко зіграв перший тайм матчу проти "Ланса". Українець не відзначився результативними діями і в перерві був замінений на Якуба Ківіора. Портал Whoscored оцінив гру Олександра в 6,9 бала.

В іншому матчі цієї групи нідерландський ПСВ здобув перемогу над іспанською "Севільєю" з рахунком 3:2.

"Севілья" - ПСВ - 2:3

Голи: Рамос 24, Ен-Несірі 46 - Салібарі 68, Гудель 81 (автогол), Пепі 90+2

"Севілья": Дмитрович, Акунья, Рамос, Навас (Санчес 58), Гудель, Ракітіч, Фернандо (Торрес 86), Соу (Хордан 74), Окампос, Лукебакіо (Ньянзу 74), Ен-Несірі

ПСВ: Бенітес, Дест, Боскаллі (ван Анхолт 83), Рамальо (Салібарі 58), Тезе, Верман, Схаутен (Пепі 83), Тіл (Тільман 58), Лосано (Вертессен 44), Бакайоко, Де Йонг

Попередження: Окампос 63

Вилучення: Окампос 66

Огляд матчу:

"Арсенал" набрав 12 очок і гарантував собі вихід в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА. Також в плей-офф вийшов нідерландський ПСВ, який набрав 8 очок. На третьому місці в групі йде "Ланс" з 5 балами. Замикає квартет "Севілья", в активі якої 2 очки.

У заключному турі групового етапу Ліги чемпіонів "Арсенал" зіграє проти ПСВ, а "Севілья" зустрінеться з "Лансом".

Вас також можуть зацікавити новини: