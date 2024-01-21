"Арсенал" піднявся на третє місце в турнірній таблиці АПЛ.

У суботу, 20 січня, відбувся поєдинок 21-го туру Англійської Прем'єр-ліги, в якому "Арсенал" приймав "Крістал Пелас".

Гра проходила на стадіоні "Емірейтс" і завершилася розгромною перемогою "канонірів".

Рахунок у грі був відкритий на початку першого тайму - на 11-й хвилині відзначився захисник "Арсенала" Габріел Магальянс. На 37-й хвилині воротар гостей Дін Хендерсон забив автогол, завдяки чому "каноніри" подвоїли свою перевагу. На 59-й хвилині матчу бельшієць Леандро Троссард став автором третього голу "Арсенала". У самій кінцівці зустрічі бразильський вінгер "канонірів" Габріел Мартінеллі оформив дубль, встановивши остаточний рахунок зустрічі - 5:0.

"Арсенал" - "Крістал Пелас" - 5:0

Голи: Габріел (11), Хендерсон (37, автогол), Троссард (59), Мартінеллі (90+4, 90+5)

"Арсенал": Рая, Уайт, Саліба, Габріел (Ківіор, 81), Зінченко, Едегор, Райс (Жоржиньо, 73), Хаверц (Сміт-Роу, 69), Сака, Жезус (Нкетіа, 81), Троссард (Мартінеллі, 69)

"Крістал Пелас": Хендерсон, Річардс, Андерсен, Гейі (Томкінс, 87), Клайн (Ахамада, 76), Лерма, Хьюз (Озо, 68), Мітчелл, Шлупп (Франса, 76), Матета, Езе

Огляд матчу Арсенал - Крістал Пелас:

Український захисник Олександр Зінченко, який через травму не грав з 28 грудня минулого року, повернувся до складу "Арсенала". Українець відіграв повний матч проти "Крістал Пелас".

Гра вийшла вдалою для Олександра - 100 дотиків до м'яча, 2 виноси, 6 перехоплень, виграв 9 дуелей з 13-ти, втратив м'яч 12 разів, зробив 3 вдалих лонгбола, віддав 1 ключовий пас, завдав 2 удари по воротах (один з яких в площину).

Статистичний портал Sofascore оцінив гру Зінченка в 8,2 бала. Це одна з найвищих оцінок серед усіх футболістів.

Коментар головного тренера Арсенала Мікеля Артети після гри

"Ми працюємо над усім і хочемо домінувати на кожному етапі гри. Ми хочемо бути найкращою командою у світі, тому маємо бути найкращими у всьому. Ми все ще можемо домогтися більшого, тому продовжимо працювати над усім, що може зробити нас краще", - наводить слова Артети прес-служба "Арсенала".

Турнірне становище Арсенала в АПЛ

"Арсенал" заробив 43 очки за 21 зіграний матч і піднявся на третє місце в турнірній таблиці Англійської Прем'єр-ліги. "Крістал Пелас" з 21 очком розташувався на 14-й сходинці. Лідирує в таблиці АПЛ "Ліверпуль", в активі якого 45 набраних очок.

Додамо, що в наступному турі АПЛ "Арсенал" зіграє проти "Ноттінгема", а "Крістал Пелас" зустрінеться з "Шеффілд Юнайтед".

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