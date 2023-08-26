Олександр Зінченко розпочав матч на лаві запасних, але на 56-й хвилині вийшов на поле замість Томаса Партея.

У суботу, 26 серпня, відбувся поєдинок 3-го туру англійської Прем'єр-ліги, в якому зустрічалися "Арсенал" і "Фулгем".

Гра проходила на стадіоні "Емірейтс" в Лондоні і завершилася нічиєю - 2:2.

Після першого тайму гості вели в рахунку 0:1, але у другій половині зустрічі Букайо Сака та Едді Нкетіа вивели "канонірів" вперед. Після цього гравець "Фулгема" отримав вилучення, але "дачники" все одно у меншості змогли вирвати нічию.

Олександр Зінченко розпочав матч на лаві запасних, але на 56-й хвилині вийшов на поле замість Томаса Партея.

Арсенал - Фулгем - 2:2

Голи: Сака, 70 (пен.), Нкетіа, 73 - Перейра, 1, Пальїнья, 87

Арсенал: Рамсдейл – Парті (Зінченко, 56), Вайт, Саліба, Ківьор – Едегор (Жоржиньо, 84), Райс (Жезус, 90+1), Гавертц (Вієйра, 56) – Сака, Троссар (Нкетіа, 46), Мартінеллі

Фулгем: Лено – Тете, Діоп, Бессі, Робінсон – Лукич (Рід, 70), Пальїнья, Перейра (Керні, 63) – Вілсон (Траоре, 71), Р. Хіменес, Декордова - Рід (Адарабіойо, 89)

Вилучення: Бессі, 83

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