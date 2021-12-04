"Інтер" неочікувано легко розібрався з "Ромою" Жозе Моуріньо.

У суботу, 4 грудня, в рамках 16-го туру чемпіонату Італії з футболу "Рома" приймала міланський "Інтер" на стадіоні "Олімпіко" в Римі. Поєдинок завршився розгромною перемогою гостей.

Рахунок у грі відкрив турецький півзахисник Хакан Чалханоглу, який відзначився настільки приголомшливим голом, що навіть зумів зірвати оплески від фанатів господарів. 27-річний турок традиційно подавав кутовий, але цього разу вирішив одразу пробити по воротах. Голкіпер "Роми" Руй Патрісіу не був готовий до такої зухвалості і примудрився пропустити м'яч між ніг.

Другий м'яч у ворота "Роми" забив колишній форвард римлян Едін Джеко. Боснійський голеадор відзначився на 24-й хвилині матчу. На 39-й хвилині зустрічі Думфріс відправив третій м'яч у ворота Римського клубу.

"Рома" - "Інтер" - 0:3

Голи: Чалханоглу, 15, Джеко, 24, Думфрис, 39.

"Ром": Руй Патрісіу, Манчіні, Смоллінг, Кумбула (Бове, 61), Рожер, Мхітарян, Верету (Вольпато, 90), Крістанте, Вінья, Дзаньоло, Шомуродов.

"Інтер": Ханданович, Д'амброзіо, Шкріньяр, Бастоні (Дімарко, 76), Думфріс, Брозович, Чалханоглу (Сенсі, 83), Барелла (Відаль, 59), Перішіч, Корреа (Санчес, 59), Джеко (Весіно, 76).

Попередження: Рожер, Манчіні, Дзаньоло - Барелла.

Відео голів:

Чемпіонат Італії: 16 тур

Після 16 зіграних турів в активі "Інтера" 37 набраних очок і друга позиція в турнірній таблиці чемпіонату. "Рома" з 25 балами йде на 5-й сходинці.

Лідирує в турнірній таблиці чемпіонату Італії "Мілан", у якого 38 очок в активі.

"Дженоа" Андрія Шевченка свій матч 16-го туру зіграє в неділю, 5 грудня. Суперником "грифонів" буде туринський "Ювентус".

Автор: Володимир Медяник