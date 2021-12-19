Матч двох топ-клубів завершився внічию.

У центральному матчі 18-го туру Англійської Прем'єр-Ліги "Тоттенхем" приймав "Ліверпуль". Битва двох топ-клубів завершилася внічию.

"Ліверпуль" лідирував, але "Тоттенхем" пішов від поразки після помилки Аліссона - голкіпер "червоних" не влучив по м'ячу, після чого Сон Хин Мін направив м'яч у ворота.

Відзначимо, що в цьому матчі арбітр показав дев'ять жовтих карток і одну червону. У кінцівці "Ліверпуль" залишився вдесятьох після того, як була показана пряма червона картка Ендрю Робертсону.

"Тоттенхем" - "Ліверпуль" - 2:2

Голи: Кейн, 13, Сон Хин Мін, 75 - Жота, 36, Робертсон, 69

"Тоттенхем": Льоріс, Девіс, Дайєр, Санчес, Вінкс, Н'домбеле (Скіпп, 64), Сессеньон (Регілон, 86), Емерсон, Сон Хин Мін, Деле Аллі (Лукас Моура, 81), Кейн

"Ліверпуль": Беккер, Александер-Арнольд, Матіп, Конате, Робертсон, Мортон (Фірміно, 60), Кейта, Мілнер, Салах, Жота (Гомес, 90+2), Мане (Цимікас, 81)

Вилучення: Робертсон, 76

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АПЛ: положення команд

"Ліверпуль" набрав 41 очко після 18 турів і займає в таблиці АПЛ друге місце, на 3 бали відстаючи від "Ман Сіті".

У топ-четвірку також входять "Челсі" (38 очок) і "Арсенал" (32 очки).

"Тоттенхем", який поки провів тільки 15 матчів, з 26 очками в активі йде сьомим.

Автор: Антон Дудар