"Манчестер Юнайтед" опустився на восьме місце в турнірній таблиці АПЛ.

У суботу, 23 грудня, відбувся поєдинок 18-го туру Англійської Прем'єр-ліги, в якому "Вест Хем" приймав "Манчестер Юнайтед".

Гра проходила на Олімпійському стадіоні в Лондоні і завершилася перемогою господарів поля.

Рахунок у грі футболісти "Вест Хема" відкрили на 72-й хвилині - Джеррод Боуен забив з передачі Лукаса Пакета. Через шість хвилин "молотобійці" подвоїли свою перевагу - Мохаммед Кудус забив з передачі все того ж бразильця.

Відео дня

"Вест Хем" - "Манчестер Юнайтед" - 2:0

Голи: Боуен, 72, Кудус, 78

"Вест Хем": Ареола, Цоуфал, Зума, Мавропанос, Емерсон, Альварес, Соучек, Кудус (Джонсон 90+3), Уорд-Праус, Пакета, Боуен (Форнальс 87)

"Манчестер Юнайтед": Онана, Ван-Біссака, Камбвала (Регілон 84), Еванс, Шоу, Мактоміней, Мейну, Антоні (Пелістрі 73), Фернандеш, Гарначо (Еріксен 85), Гейлунд (Рашфорд 57)

Попередження: Кудус 43, Пакета 74 - Еванс 45+2, Фернандеш 51, Шоу 90+6

Перемога в цій грі дозволила "Вест Хему" обійти "Манчестер Юнайтед" в турнірній таблиці чемпіонату Англії. "Молотобійці" набрали 30 очок і піднялися на шосту сходинку. "Червоні дияволи" з 28 балами займають тепер восьме місце.

У наступному турі Англійської Прем'єр-ліги "Вест Хем" зустрінеться з "Арсеналом", а "Манчестер Юнайтед" зіграє проти "Астон Вілли".

Вас також можуть зацікавити новини: