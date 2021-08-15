Команда Пепа Гвардіоли поступилася "Тоттенхему", а Олександр Зінченко вийшов на заміну.

У 1-му турі Англійської Прем'єр-ліги чинний чемпіон "Манчестер Сіті" в гостях грав з "Тоттенхемом". Матч завершився перемогою господарів поля.

Єдиний гол у матчі був забитий після перерви - контратаку "Тоттенхема" більярдним ударом у дальній кут завершив Сон Хин Мін.

Футболіст збірної України Олександр Зінченко у складі "Сіті" вийшов на заміну на 79-й хвилині гри.

"Тоттенхем" - "Манчестер Сіті" - 1:0

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Гол: Сон Хин Мін, 55

"Тоттенхем": Льоріс, Танганга (Доерті, 83), Дайер, Санчес, Регілон, Скіпп, Хейб'єрг (Ромеро, 90), Аллі, Моура, Сон, Бергвейн (Ло Чельсо, 76)

"Манчестер Сіті": Едерсон, Канселу, Аке, Діаш, Менді (Зінченко, 79), Гюндоган, Фернандіньо, Гріліш, Марез, (Де Брюйне, 78) Торрес, Стерлінг (Жезус, 70)

Попередження: Лукас Моура, Гріліш, Санчес

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Автор: Антон Дудар