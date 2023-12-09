"Борнмут" піднявся на 13-е місце в турнірній таблиці чемпіонату Англії.

У суботу, 9 грудня, відбувся поєдинок 16-го туру Англійської Прем'єр-ліги, в якому "Манчестер Юнайтед" приймав "Борнмут".

Гра проходила на стадіоні "Олд Траффорд" і завершилася сенсаційною перемогою гостей.

Футболісти "Борнмута" вийшли вперед у дебюті зустрічі - на 5-й хвилині гол у ворота "червоних дияволів" забив Домінік Соланке. На 68-й хвилині гри гості подвоїли свою перевагу - Філіп Біллінг забив з передачі Маркуса Таварньє. На 73-й хвилині Маркос Сенесі забив третій м'яч "Борнмута".

"Манчестер Юнайтед" - "Борнмут" - 0:3

Голи: Соланке, 5, Білінг, 68, Сенесі, 73

"Манчестер Юнайтед": Онана, Далот, Магвайр, Шоу (Еванс 79), Регілон, Мактоміней, Амрабат, Антоні (Пельїстрі 79), Фернандеш, Гарначо (Рашфорд 79), Марсьяль (Гойлунд 56)

"Борнмут": Нето, Сміт, Забарний, Сенесі, Керкез, Кук (Уаттара 88), Крісті, Семеніо (Біллінг 68), Клюйверт (Сіністерра 72), Таверньє (Ротвелл 88), Соланке

Попередження: Регілон 30, Гойлунд 60, Фернандеш 84 - Таверньє 27

Огляд матчу:

Зазначимо, що український захисник "Борнмуту" Ілля Забарний вийшов здебільшого на цю гру. Статистичний портал SofaScore оцінив гру українця у 7,4 бала.

"Борнмут" набрав 19 очок і піднявся на 13-е місце в турнірній таблиці Англійської Прем'єр-ліги. "Манчестер Юнайтед" з 27 балами йде на 6-й позиції.

У наступному турі чемпіонату Англії "Манчестер Юнайтед" зіграє проти "Ліверпуля", а "Борнмут" зустрінеться з "Лутоном".

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