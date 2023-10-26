Нападник "Порту" Еванілсон став автором першого хет-трику в поточному сезоні Ліги чемпіонів.

У середу, 25 жовтня, відбувся поєдинок третього туру групового раунду Ліги чемпіонів УЄФА, в якому "Антверпен" приймав "Порту".

Гра проходила на стадіоні "Босейлстадіон" в Бельгії і завершилася розгромною перемогою португальського клубу.

Рахунок у грі відкрили господарі поля - на 37-й хвилині відзначився Альхассан Юсуф. У другому таймі "Порту" перевернув хід зустрічі, забивши чотири м'ячі. Найбільший внесок у перемогу "драконів" зробив Еванілсон, який відзначився хет-триком. Ще один м'яч у складі португальського клубу забив Стівен Еустакіо.

Відео дня

"Антверпен" - "Порту" - 1:4

Голи: Юсуф 37 - Еванілсон 46, 69, 84, Еустакіо 54

"Антверпен": Бюте, де Лат (Вейндал 60), Алдервейрелд, Кулібалі, Батай, Вермерен, Еккеленкамп, Юсуф, Муя (Еджюк 78), Янссен (Іленіхена 77), Баліквіша (Валенсія 77, Керк 90)

"Порту": Кошта, Венделл (Еванілсон 44), Кармо, Пепе, Маріу, Галено, Еустакіо (Груйіч 82), Варела (Гонсалес 82), Франко (Санчес 66), Таремі, Пепе (Консейсау 82)

Попередження: Муя 74, Алдервейрелд 90 - Еуштакью 14, Карму 45+2, Пепе 62

Огляд матчу:

Відзначимо, що історичний рекорд у цій грі підкорився захиснику "Порту" Пепе. Він став найстаршим футболістом в історії Ліги чемпіонів. На матч з "Антверпеном" португальський захисник вийшов у віці 40 років і 241 дня. Таким чином, Пепе перевершив досягнення Алессандро Костакурти і Девіда Вейра, які грали в цьому турнірі у віці 40 років і 211 днів.

"Порту" набрав 6 очок і збільшив відрив від "Шахтаря" в турнірній таблиці групи H. "Гірники" з 3 балами посідають третє місце. Лідирує в групі "Барселона" - 9 очок. Замикає квартет "Антверпен" - 0 очок.

В рамках четвертого туру групового раунду ЛЧ "Шахтар" зіграє матч-відповідь проти "Барселони", а "Порту" прийме на своєму полі "Антверпен". Матчі відбудуться 7 листопада.

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