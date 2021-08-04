"Аталанта" й "Тоттенхем" домовилися про перехід Крістіана Ромеро до АПЛ.

Італійська "Аталанта" дійшла згоди з англійським "Тоттенхемом" щодо трансферу 23-річного захисника збірної Аргентини Крістіана Ромеро.

Про це повідомляє авторитетний журналіст-інсайдер Фабріціо Романо у своєму Twitter.

"Шпори" за 55 мільйонів євро куплять Ромеро, котрого визнали найкращим захисником Серії А минулого сезону. Цього літа Крістіан також виграв континентальну першість (Кубок Америки) у складі аргентинської збірної.

Сам Ромеро відхилив пропозицію "Барселони" й обрав варіант продовжити свою кар'єру в АПЛ. У минулому сезоні Крістіан провів 42 поєдинки, в яких забив 3 голи й віддав 5 гольових передач.

Зазначимо, що цього літа "Тоттенхем" вже придбав у "Аталанти" голкіпера П'єр-Луїджі Голліні.

"Аталанта" вже почала переговори з "Ювентусом" щодо купівлі турецького захисника Меріха Демірала. Саме таким чином "бергамаски" прагнуть замінити Ромеро.

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Автор: Артем Будрін