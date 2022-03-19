"Мідлсбро" пожертвує гроші на гуманітарну допомогу Україні.

Футбольний клуб "Мідлсбро" проведе акцію на підтримку України, яка бореться з російськими окупантами.

Як повідомляє офіційний сайт клубу, "Мідлсбро" передасть на допомогу Україні всі зароблені дегьги з продажу квитків на поєдинок 1/4 фіналу Кубка Англії проти "Челсі".

"Від імені жителів Мідлсбро і Тіссайда футбольний клуб "Мідлсбро" передасть свою частину виручки від матчу шостого раунду Кубка Англії проти "Челсі" на гуманітарну допомогу Україні.

Член парламенту з клубу Енді Макдональд допоможе з належною ретельністю забезпечити найкращу доставку і максимальний ефект", - йдеться в заяві.

Додамо, що матч чвертьфіналу Кубка Англії "Мідлсбро" - "Челсі" пройде 19 березня на стадіоні "Ріверсайд", який вміщує близько 35 тисяч глядачів, і почнеться о 19:15 за київським часом.

Нагадаємо, війна в Україні почалася рано вранці 24 лютого, коли РФ приступила до масштабного вторгнення. Український опір російській агресії триває вже третій тиждень.

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