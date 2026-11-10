Ярмоленко ухвалив важливе рішення щодо виступу за збірну України, - джерело

Ярмоленко провів за збірну України 127 матчів.

Найкращий бомбардир в історії чемпіонату України Андрій Ярмоленко більше не виступатиме за національну команду, повідомив відомий журналіст та інсайдер Ігор Бурбас під час ефіру на своєму YouTube-каналі.

Бурбас зазначив, що під час зимової перерви Ярмоленко взагалі піде з професійного спорту та завершить кар'єру. Це означає, що він відмовиться продовжувати виступи за збірну України.

Примітно, що футболіст не потрапив до заявки національної команди на листопадові матчі Ліги націй проти Грузії та Північної Ірландії.

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Головний тренер збірної України з футболу Андреа Мальдера пояснив, що вирішив не викликати Ярмоленка через необхідність давати більше можливостей молодшим футболістам.

На думку Мальдери, нове покоління збірників має розвиватися самостійно. Тому Ярмоленко поступово мав передати естафету молодшим гравцям.

Варто зазначити, що нещодавно Ярмоленко встановив новий рекорд результативності в чемпіонаті України. Зокрема, вінгер Динамо відзначився 125-м голом в УПЛ і випередив колишнього нападника киян Максима Шацьких, на рахунку якого 124 м'ячі.

Ярмоленко зупинився за один гол від Андрія Шевченка, який є найкращим бомбардиром збірної України за всю її історію з 48 забитими м’ячами.

Окрім цього, Ярмоленко провів за збірну України 127 матчів. Це другий показник в історії команди, якщо враховувати результат Анатолія Тимощука (144).

Андрій Ярмоленко: останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, що півзахисник збірної України Андрій Ярмоленко прокоментував програш України Північній Ірландії з рахунком 0:3 у третьому турі Ліги націй. Ярмоленко поділився, що футболісти проаналізують гру, а тренер вкаже на помилки, яких вони припустилися. На його думку, потрібно зробити висновки з цього програшу та рухатися далі. Ярмоленко додав, що на його думку, нічого страшного не сталося, але визнав, що "програвати важко, тим паче з таким рахунком".

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