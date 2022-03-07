Легенда футболу також похвалив Володимира Зеленського.

Колишній головний тренер збірної України з футболу Андрій Шевченко розповів в ефірі італійського телебачення про злочинні нелюдські дії російсько-фашистських загарбників.

"Мої родичі розповідають мені про те, що відбувається. Це жах, від якого хочу прокинутися. Міста бомблять, вбивають дітей та старих, які не можуть виїхати. Це здається страшним сном, здається, що завтра я прокинусь і повернуся до нормального життя, але я розумію, що цього не станеться... Це реальність", - сказав "Шева".

"Україна хоче бути частиною Європи. Це було наше рішення. Зеленський – великий президент, який веде нас до нашої свободи та незалежності", - додав Шевченко в інтерв'ю RAI 3.

— Pietro Raffa (@pietroraffa) March 6, 2022

Шевченко був на мітингах в Лондоні із закликом припинити війну. Також він проводить волонтерську діяльність. Його мама та сестра перебувають під Києвом у зоні бойових дій.

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