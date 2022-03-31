Дорогою на тренування "Зеніту" Тимощука спіткала аварія.

Помічник головного тренера "Зеніту" (Санкт-Петербург) Анатолій Тимощук потрапив в автомобільну аварію дорогою на тренування команди.

Про це повідомляє "Чемпіонат".

Рівень ДТП легкий, за попередніми даними ніхто серйозно не постраждав. Через цей інцидент Тимощук пропустив сьогоднішнє тренування.

Нагадаємо, що Тимощук по-зрадницьки замовчує війну в Україні. Він вже позбавлений звання почесного громадянина міста Луцьк. Також УАФ офіційно викреслила Тимощука з історії українського футболу.

Цікаво, що батько Анатолія служить в теробороні Луцька.

Тимощук був капітаном національної збірної України та є рекордсменом за кількістю зіграних матчів у футболці збірної - 144.

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