Хорватський захисник хоче боротися за чемпіонство, а не збереження в лізі.

Колишній захисник і капітан київського "Динамо" Домагой Віда, який виступає за турецький "Бешикташ", міг продовжити кар'єру в англійській Прем'єр-лізі.

У послугах 32-річного хорвата був зацікавлений "Уотфорд", який бажає посилити оборонну лінію. "Шершні" вели переговори з представниками "Бешикташа", але Віда відмовився від даного трансферу.

Футбольний агент Домагоя Віди Угур Авадан пояснив, чому хорват не хоче продовжити свою кар'єру в "Уотфорді".

"Якби він був трохи молодший, можливо, сказав би, що я перейде в АПЛ, але Віда – футболіст, який грав у фіналі чемпіонату світу. Він грав у Лізі чемпіонів довгий час, так що тепер мова йде про кар'єру. Він - гравець, який зробив все, що міг. Він має намір грати в кращій команді.

Зараз головна мета "Уотфорда" – не вилетіти в Чемпіоншип. А Віда грав у "Динамо" 5 років, де щороку мета – боротися за чемпіонство. Він грає в "Бешикташі", де протягом 4 років кожен сезон боровся за титул. Іншими словами, він футболіст, який боровся за чемпіонство 9 років", - наводить слова Авадана Fotomac.

Додамо, що в середу, 5 січня, "Бешикташ" переграв "Антальяспор" в Суперкубку Туреччини (1:1, 4:2 по пенальті).

Переможний гол у серії пенальті забив Домагой Віда. Хорват приніс "Бешикташу" 9-й в історії Суперкубок Туреччини. Цей Суперкубок став першим для команди з 2006 року.

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У турецькій Суперлізі "Бешикташ" йде на 7 місці і відстає від лідируючого "Трабзонспора" на 18 очок.

Домагой Віда в "Динамо"