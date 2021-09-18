Самба Діалло перейшов у Динамо цього року / фото Динамоманія
Сенегальський футболіст "Динамо" U-19 Самба Діалло тримав руку на серці під час виконання гімну України.
Про це повідомляє "Динамоманія".
Перед матчем юнацької першості між "Динамо" і "Олександрією" Діалло поклав руку на серце, як і всі інші гравці київського клубу.
При цьому Діалло був єдиним легіонером у складі "Динамо" U-19.
dynamomania.com
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Самба Діалло: що про нього відомо
- 18-річний Діалло підписав контракт з "Динамо" цього року. Угода розрахована на один сезон.
- Він виступає на позиції лівого вінгера.
- Діалло виступав за різні юнацькі збірні Сенегалу. У складі збірної U-20 на його рахунку 1 гол у двох матчах.