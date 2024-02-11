"Арсенал" відвантажив шість голів "Вест Хему" у виїзному поєдинку чемпіонату Англії.

У неділю, 11 лютого, відбувся поєдинок 24-го туру Англійської Прем'єр-ліги, в якому "Вест Хем" приймав "Арсенал".

Гра проходила на "Лондон" і завершилася розгромною перемогою гостей.

Рахунок у матчі був відкритий на 32-й хвилині - гол з передачі Деклана Райса забив французький захисник Вільям Саліба. На 41-й хвилині Букайо Сака реалізував пенальті і подвоїли перевагу "канонірів". Через три хвилини "Арсенал" забив третій м'яч - бразильський захисник Габріел відправив м'яч у сітку воріт "Вест Хема" після передачі Деклана Райса. На 45+2-й хвилині Леандро Троссард забив четвертий м'яч гостей і довів рахунок до розгромного.

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У другому таймі "каноніри" забили ще два м'ячі. На 63-й хвилині дубль оформив Букайо Сака. Асистував йому Мартін Едегор. На 66-й хвилині Деклан Райс після передачі Бена Уайта забив шостий гол у ворота господарів поля.

"Вест Хем" - "Арсенал" - 0:6

Голи: Саліба, 32, Сака, 41 пен, 63, Габріел, 44, Троссард, 45+2, Райс, 66

Зазначимо, що український захисник "Арсенала" Олександр Зінченко пропустив цей матч через травму, яку він отримав у минулому турі.

"Арсенал" набрав 52 очки і займає третє місце в турнірній таблиці Англійської Прем'єр-Ліги. "Вест Хем" з 36 очками йде на 8-й позиції.

У наступному турі чемпіонату Англії "Арсенал" зіграє проти "Бернлі", а "Вест Хем" зустрінеться з "Ноттінгемом".

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