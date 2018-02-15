Матч АЕК - "Динамо": де дивитися
11:50, 15 лютого 2018Футбол
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Матч покажуть два вітчизняних телеканали.
УНІАН
Перший матч 1/16 фіналу Ліги Європи між грецьким АЕКом і київським "Динамо" покажуть одразу два українських телеканали - один загальнонаціональний та один спеціалізований.
О 21.50 розпочнеться трансляція поєдинку на телеканалі "Україна". О 21.55 - початок прямого ефіру на спеціалізованому каналі "Футбол 2".
Зазначимо, що стартовий свисток у цій зустрічі пролунає о 22.05 за київським часом.
Як повідомляв УНІАН, трохи більше шансів на успіх у матчі, на думку букмекерів, у грецького клубу.
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