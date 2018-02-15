Матч АЕК - "Динамо": де дивитися

Матч покажуть два вітчизняних телеканали.

Перший матч 1/16 фіналу Ліги Європи між грецьким АЕКом і київським "Динамо" покажуть одразу два українських телеканали - один загальнонаціональний та один спеціалізований.

О 21.50 розпочнеться трансляція поєдинку на телеканалі "Україна". О 21.55 - початок прямого ефіру на спеціалізованому каналі "Футбол 2".

Зазначимо, що стартовий свисток у цій зустрічі пролунає о 22.05 за київським часом.

Як повідомляв УНІАН, трохи більше шансів на успіх у матчі, на думку букмекерів, у грецького клубу.