У АЕКа шанси на перемогу вище, ніж у "Динамо" - думка букмекерів

Сьогодні відбудеться перший матч 1/16 фіналу Ліги Європи за участю українського віце-чемпіона.

Сьогодні в Афінах відбудеться перший матч 1/16 фіналу Ліги Європи, в якому грецький АЕК прийматиме віце-чемпіона України київське "Динамо".

В цьому поєдинку, на думку букмекерів, вищі шанси на перемогу має грецька команда.

Як повідомляє спеціалізований портал Betexplorer, який збирає дані більш ніж 20 провідних букмекерких контор, середній коефіцієнт на перемогу АЕКа становить 2,35, тоді як шанси на перемогу киян трохи нижче - 3,26. Можливість нічиєї в цьому матчі оцінюється як 3,11 до 1.

Найбільше заробити на перемозі АЕКа можна в 1xBet (коефіцієнт - 2,52). Найвигіднішу ставку на успіх киян можна зробити в 188BET і Betway (3,40).

Як повідомляв УНІАН, фанати київського "Динамо", які приїхали до Афін, отримали погрози від радикальної анархістської групи Греції. За інформацією джерел, грецька поліція і Посольство України в Греції сповіщені про небезпеку.