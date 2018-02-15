Роналду забив 100-й гол за "Реал" в Лізі чемпіонів

А потім - і 101-й.

Нападник «Реала» Кріштіану Роналду забив 100-й і 101-й голи за мадридський клуб в головному єврокубковому турнірі - Лізі чемпіонів.

Як раніше повідомив УНІАН, у середу "Реал" приймав удома французький "ПСЖ". Роналду зрівняв рахунок у першому таймі, реалізувавши пенальті. Цей гол став 100-м для португальця у складі "вершкових" в Лізі чемпіонів.

В кінці матчу Кріштіану приніс своїй команді перемогу, забивши ще один гол.

Роналду став першим гравцем в історії Ліги чемпіонів, який забив 100 голів за один клуб. У Ліонеля Мессі, для порівняння, 97 м'ячів за «Барселону».