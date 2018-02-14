"Реал" у видовищній грі переміг "ПСЖ", "Ліверпуль" познущався над "Порту" у Лізі чемпіонів

Відбулися два матчі плей-офф турніру.

У середу відбулися два поєдинки 1/8 фіналу Ліги чемпіонів - перші матчі у протистояннях "Реал" - "ПСЖ" і "Порту" - "Ліверпуль".

Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.

У найцікавішому, згідно вивісці, поєдинку паризький клуб зумів відкрити рахунок на "Сантьяго Бернабеу". Однак сенсації не сталося. Ще в першому таймі Кріштіану Роналду відновив рівновагу, реалізувавши пенальті потужним ударом в нижній кут.

Доля матчу вирішилася в останній 10-хвилинці, після виходу на заміну "джокера" "Реала" Марко Асенсіо. Молодий гравець зробив дві гольові передачі - спочатку допоміг Роналду зробити дубль, а потім зробив результативний пас на Марсело. У підсумку - перемога "Реала" 3:1 і хороші шанси для команди Зідана на загальний успіх у двоматчевій дуелі.

У ще одному матчі, який проходив у Порту, "Ліверпуль" пройшовся катком по віце-чемпіону Португалії. З п'яти голів, забитих мерсисайдцями, три належать авторству Садьо Мане.

Ліга чемпіонів. 1/8 фіналу

Перші матчі

"Реал" - "ПСЖ" - 3:1

Голи: 0:1 – 33 Рабьо, 1:1 – 45, пенальті Роналду, 2:1 – 83 Роналду, 3:1 -86 Марсело.

"Порту" - "Ліверпуль" - 0:5

Голи: 0:1 – 25 Мане, 0:2 – 29 Салах, 0:3 – 53 Мане, 0:4 – 69 Фірміні, 0:5 -85 Мане.

Матчі у відповідь відбудуться 6 березня.