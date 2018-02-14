Грецькі анархісти погрожують уболівальникам "Динамо" в Афінах

Ліворадикальне угруповання опублікувала погрози на адресу вболівальників київського клубу, які приїдуть на матч Ліги Європи АЕК – "Динамо".

Радикальна анархістська група Греції опублікувала погрози на адресу вболівальників київського "Динамо", які приїхали до Афін на матч Ліги Європи АЕК – "Динамо".

Ця грецька організація заявила, що фанати «Динамо» є фашистами, і їхня присутність на матчі з АЕК стане викликом для всього антифашистського світу.

Про погрози київську делегацію через прес-аташе "Динамо" попередив прес-секретар Асоціації Грецьких Підприємців в Україні – Костас Онисенко. Він розповів, що основна небезпека від анархістів буде надходити в районі Ексархія в центрі Афін, де фанам "Динамо" варто поводитися максимально обережно.

За словами джерела, грецька поліція і Посольство України в Греції сповіщені про небезпеку.

Як повідомляв УНІАН, перший матч 1/16 фіналу Ліги Європи АЕК – "Динамо" відбудеться в Афінах 15 лютого. Початок гри – 22:05. Онлайн-трансляція зустрічі буде доступна на нашому сайті.