Гравець "Динамо" Морозюк перед матчем з АЕКом: приїхали за позитивним результатом

Півзахисник киян зазначив, що завтра доведеться зіграти з жорстким і організованим суперником.

Півзахисник "Динамо" Микола Морозюк поділився очікуваннями від поєдинку проти грецького АЕКа в 1/16 фіналу Ліги Європи.

Гравець "Динамо" на передматчевій прес-конференції зазначив, що перед грою київські футболісти переглянули кілька поєдинків АЕКа. Морозюк підкреслив, що "Динамо" доведеться зіграти проти команди з хорошою організацією гри.

Читайте такожХацкевич перед грою "Динамо" з АЕКом: у нас є невизначеність у складі по парі позицій«Готуємося до матчу дуже серйозно. Чимало поєдинків подивилися. Бачили, що команда жорстка і організована. У нас є свої завдання, приїхали за позитивним результатом і готові до всього. Завтра не повинно бути жодних проблем», — сказав півзахисник.

Також Морозюк зазначив, що на відміну від АЕКа, для "Динамо" це буде перша офіційна гра в новому році. Греки в новому році провели 9 поєдинків і в жодному з них не програли.

«Сподіваюся, будемо готові на всі 100%. Буде важко. У них розпал чемпіонату, у них перевага. Але ми тут нічого не можемо змінити. Будемо тільки доводити все на футбольному полі».

У нинішньому сезоні 30-річний півзахисник зіграв в 25 матчах у всіх турнірах і забив 4 м'ячі.

Поєдинок АЕК — "Динамо" відбудеться завтра, 15 лютого, в Афінах. Початок - о 22.05.