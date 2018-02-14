Хацкевич перед грою "Динамо" з АЕКом: у нас є невизначеність у складі по парі позицій

Наставник "Динамо" підкреслив, що результат дуелі вирішиться у матчі-відповіді в Києві.

Головний тренер "Динамо" Олександр Хацкевич підкреслив, що незалежно від результату завтрашньої зустрічі Ліги Європи проти АЕКа, в протистоянні з грецькою командою все вирішить поєдинок у відповідь.

Як передає Sport Arena, білоруський фахівець повідомив, що до кінця не вирішив питання з вибором основного складу команди. На деяких позиціях у нього є декілька кандидатур, що претендують на вихід з перших хвилин.

«Є невизначеність по парі позицій. Але це в тих позиціях, де є по дві людини на місце. Завтра приймемо рішення. Таких великих сумнівів на завтра немає. По воротарям порадимося завтра», — сказав Олександр Хацкевич на передматчевій прес-конференції.

Також головний тренер "Динамо" вважає, що результат протистояння вирішиться в поєдинку, який відбудеться в Києві. При цьому Хацкевич віддав належне супернику, звернувши увагу на організацію гри і на рівень виконавців в атаці.

«Матчі плей-офф у Лізі Європи складаються з двох ігор. Як би не закінчився перший поєдинок, все буде вирішуватися в Києві. АЕК — дуже організована команда, футболісти грають один за одного. Є хороші виконавці в атаці. На цьому робили акцент».

Наостанок наставник киян згадав, як команда грала у першій частині сезону.

«У нас були матчі, коли ми грали нерівно. Коли виходив тільки або перший, або другий тайм. Сподіваюся, що з кожною наступною грою будемо діяти більш стабільно. Це покажуть вже лише офіційні матчі».

Поєдинок АЕК — "Динамо" в рамках 1/16 фіналу Ліги Європи відбудеться завтра, 15 лютого, в Афінах. Для "біло-синіх" це буде перший офіційний матч у новому році.