На удачу: Неймар зробив татуювання кубка ЛЧ напередодні матчу з "Реалом"

Бразилець набив трофей найпрестижнішого клубного турніру Європи, який він здобув ще з "Барселоною" у 2015 році.

Форвард французького ПСЖ Неймар зробив неймовірне татуювання напередодні важливого поєдинку 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти мадридського "Реала".

Бразилець набив трофей найпрестижнішого клубного турніру Європи, який він здобув ще з "Барселоною" у 2015 році. Виглядає це дуже ефектно.

Читайте також"Реал" готовий заплатити 400 мільйонів євро за нападника "ПСЖ" Неймара

Окрім того, Неймар зробив ще одне татуювання, на якій мастер відобразив трьох птахів.

Нагадаємо, що матч плей-оф раунду Ліги чемпіонів між "Реалом" та ПСЖ відбудеться 14-го лютого 2018 року. Початок поєдинку о 21:45 за київським часом.

У цьому сезоні Неймар провів за парижан 18 матчів, у яких він зумів відзначитися 19 забитими голами та 13 результативними передачами.