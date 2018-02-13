Перший матч єврокубків після зимової перерви завершився нулями на табло

"Црвена Звезда" і ЦСКА зіграли внічию - 0:0.

У Белграді відбувся матч 1/16 фіналу Ліги Європи - єдиний, що проходив у вівторок. Сербський клуб «Црвена Звезда» зіграв внічию з російським ЦСКА.

Зустріч завершилася з рахунком 0:0, повідомляє сайт УЄФА.

Гра пройшла у впертій боротьбі. Сербська команда в кожному з таймів мала хороші моменти щоб відкрити рахунок, але голкіпер росіян Ігор Акінфєєв виручав свою команду. У підсумку глядачі так і не побачили забитих м'ячів. Матч-відповідь між ЦСКА і «Црвеною Звездою» пройде 21 лютого у Москві.

Інші поєдинки 1/16 фіналу турніру (перші матчі) відбудуться в цей четвер, 15 лютого. Зокрема, віце-чемпіон України київське "Динамо" зіграє з грецьким АЕКом з Афін.