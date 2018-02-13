Наставник "Шахтаря" Фонсека розповів, як відпроситися на футбол у дружини на День Валентина (відео)

19:06, 13 лютого 2018
Футбол
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Наставник

Відео викладене на сторінці ФК "Шахтар" в Instagram.

Зазначимо, що сьогодні і завтра, 14 лютого, відбудуться перші матчі плей-офф Ліги чемпіонів. Зокрема, завтра, у День всіх закоханих пройдуть матчі "Реал" - "ПСЖ" і "Порту" - "Ліверпуль".

Читайте такожТренер "Шахтаря" Фонсека прийшов на прес-конференцію у костюмі кіногероя ЗорроЯк повідомляв УНІАН, перший матч "Шахтар" - "Рома" в рамках плей-офф Ліги чемпіонів відбудеться 21 лютого. На даний момент 30 тисяч квитків на гру вже викуплені.

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Теги: #Фонсека День Валентина#футбол на День Валентина