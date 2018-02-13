Наставник "Шахтаря" Фонсека розповів, як відпроситися на футбол у дружини на День Валентина (відео)
Головний тренер "Шахтаря" Паулу Фонсека поділився секретом того, як відпроситися у дружини на футбол в День святого Валентина.
Відео викладене на сторінці ФК "Шахтар" в Instagram.
Зазначимо, що сьогодні і завтра, 14 лютого, відбудуться перші матчі плей-офф Ліги чемпіонів. Зокрема, завтра, у День всіх закоханих пройдуть матчі "Реал" - "ПСЖ" і "Порту" - "Ліверпуль".
Читайте такожТренер "Шахтаря" Фонсека прийшов на прес-конференцію у костюмі кіногероя ЗорроЯк повідомляв УНІАН, перший матч "Шахтар" - "Рома" в рамках плей-офф Ліги чемпіонів відбудеться 21 лютого. На даний момент 30 тисяч квитків на гру вже викуплені.
Не хочеш пропустити 1/8 фіналу Ліги чемпіонів? Є всі шанси, адже День святого Валентина може внести свої корективи... Можна розробляти складні тактики, прораховувати кожен крок, а можна послухати крутого тренера ФК «Шахтар» @paulofonseca_oficial та ПРОСТО СКАЗАТИ ЇЙ! Після такого вона точно не відмовить, повір ;) Не бійся, #ПРОСТОСКАЖИЇЙ! Інструкція – у відео.