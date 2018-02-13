Наставник "Шахтаря" Фонсека розповів, як відпроситися на футбол у дружини на День Валентина (відео)

План дій тренер виклав у спеціальному відео.

Головний тренер "Шахтаря" Паулу Фонсека поділився секретом того, як відпроситися у дружини на футбол в День святого Валентина.

Відео викладене на сторінці ФК "Шахтар" в Instagram.

Зазначимо, що сьогодні і завтра, 14 лютого, відбудуться перші матчі плей-офф Ліги чемпіонів. Зокрема, завтра, у День всіх закоханих пройдуть матчі "Реал" - "ПСЖ" і "Порту" - "Ліверпуль".

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