Димінський, який втік з України, відвідав тренування "Карпат" на зборах

Також скандальний президент львівського клубу дав коментар прес-службі команди.

Скандальний президент львівських «Карпат» Петро Димінський, підозрюваний у скоєнні смертельної ДТП, відвідав тренування львівської команди на тренувальному зборі в Туреччині.

Димінський підтримав команду перед стартом другої частини сезону.

У коментарі клубній прес-службі Димінський зазначив:

Читайте такожІнтерпол запросив додаткову інформацію про справі Димінського - МВС"Влітку, перед стартом сезону, на зустрічі з уболівальниками, я обіцяв, що скоро зустрінуся з ними ще раз і дам відповіді на всі питання. Я не забув про це і свою обіцянку дотримаю".

Як повідомляв УНІАН, 15 грудня Нацполіція України оголосила Димінського в розшук за фактом смертельної ДТП, що сталася 18 серпня 2017 року на трасі Львів-Краковець. Сам Димінський покинув Україну відразу після смертельного інциденту. Справу було передано в Інтерпол. Пізніше сам Димінський звернувся з відповідною скаргою, щоб уникнути розшуку по міжнародній системі організації.