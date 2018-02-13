Засідання Спортивного суду Лозанни по матчу "Маріуполь" - "Динамо" тривало понад 13 годин

Суд взяв час на прийняття рішення.

Засідання спортивного арбітражного суду в Лозанні (CAS) у справі матчу «Маріуполь» – «Динамо» тривало понад 13 годин і завершилося вчора близько опівночі за київським часом.

Сьогодні сторони не давали показань, CAS взяв час на прийняття рішення. Про це стало відомо "Футбол 24".

Свідками від "Динамо" в Лозанні виступали член виконкому ФФУ Артем Франков, перший віце-президент ФФУ Олександр Бандурко, віце-президент ФФУ Ігор Кочетов і президент "Динамо" Ігор Суркіс.

З боку ФФУ виступили президент організації Андрій Павелко, генеральний секретар Юрій Запісоцький, президент ПФЛ Сергій Макаров і представники клубів Прем'єр-ліги – президент "Вереса" Олексій Хахльов, віце-президент "Ворскли" Олег Лисак, віце-президент "Маріуполя" Андрій Санін.

Як повідомляє Footboom, екс-заступник голови СБУ у Києві та Київській області Михайло Глуговський розповів у суді, що в день матчу «Маріуполь» — «Динамо» в Маріуполі готувався теракт. Мовляв, цю інформацію він отримав телефоном від анонімного джерела.

Нагадаємо, Спортивний суд Лозанни вчора почав слухання у справі скандального "маріупольського матчу", який не відбувся через неявку "Динамо".