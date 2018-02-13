На матч Ліги чемпіонів "Шахтар" - "Рома" вже продано понад 30 тисяч квитків

Гра плей-офф найпрестижнішого єврокубка відбудеться в Харкові 21 лютого.

На матч першого раунду плей-офф Ліги чемпіонів УЄФА "Шахтар" - "Рома" продано понад 30 тисяч квитків, повідомляється на офіційній сторінці ФК "Шахтар" в Twitter.

Місткість арени ОСК "Металіст" у Харкові становить 40 003 глядача і організатори матчу вважають, що в наступну середу на стадіоні буде аншлаг.

Як повідомляв УНІАН, матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів "Шахтар" - "Рома" відбудеться в середу, 21 лютого, у Харкові на ОСК "Металіст".