На матч Ліги чемпіонів "Шахтар" - "Рома" вже продано понад 30 тисяч квитків
12:21, 13 лютого 2018Футбол
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Гра плей-офф найпрестижнішого єврокубка відбудеться в Харкові 21 лютого.
На матчі Ліги чемпіонів у Харкові варто очікувати на аншлаг / twitter.com/FCShakhtar
На матч першого раунду плей-офф Ліги чемпіонів УЄФА "Шахтар" - "Рома" продано понад 30 тисяч квитків, повідомляється на офіційній сторінці ФК "Шахтар" в Twitter.
Місткість арени ОСК "Металіст" у Харкові становить 40 003 глядача і організатори матчу вважають, що в наступну середу на стадіоні буде аншлаг.
Як повідомляв УНІАН, матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів "Шахтар" - "Рома" відбудеться в середу, 21 лютого, у Харкові на ОСК "Металіст".
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