Спортивний суд Лозанни сьогодні не виніс вердикт по маріупольському матчу "Динамо"

Продовження слухання переноситься на завтра.

Спортивний суд Лозанни (CAS) поки не виніс свій вердикт по скандальному матчу української Прем'єр-ліги "Маріуполь" - "Динамо".

За інформацією FootBoom, сьогодні рішення винесено не буде.

Нагадаємо, сьогодні відбулося перше засідання Спортивного арбітражного суду в Лозанні (CAS) по "маріупольській справі". На сьогоднішньому засіданні були опитані свідки, а продовження слухання переноситься на завтра.

Як повідомляв УНІАН, інтереси "Динамо" у Лозанні в суді захищає президент клубу Ігор Суркіс, а також перший віце-президент ФФУ Олександр Бандурко, віце-президент ФФУ Ігор Кочетов та член виконкому ФФУ Артем Франков.

Сторону Федерації футболу України займає президент цієї організації Андрій Павелко, генеральний секретар ФФУ Юрій Запісоцький і президент ПФЛ Сергій Макаров. В якості свідків виступають президент "Вереса" Олексій Хахльов, віце-президент "Ворскли" Олег Лисак, віце-президент "Маріуполя" Андрій Санін.

Нагадаємо, матч УПЛ "Маріуполь" - "Динамо" не відбувся через відмову столичного клубу їхати у прифронтове місто, не дивлячись на те, що ФФУ та Прем'єр-ліга заявляли про наявність всіх необхідних умов безпеки. В результаті КДК ФФУ зарахував динамівцям технічну поразку з рахунком 0:3.