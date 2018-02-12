Фанати мають самостійно вирішити, чи їхати на чемпіонат світу до РФ – Порошенко

Федерація футболу України відмовилась від своєї квоти на придбання квитків на матчі ЧС-2018.

Президент України Петро Порошенко вважає, що футбольні фанати мають самостійно прийняти рішення, чи їхати на чемпіонат світу до Росії з огляду на російську агресію в Україні та Сирії.

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Про це він сказав в інтерв’ю німецькому виданню Bild, відповідаючи на запитання щодо проведення чемпіонату світу з футболу у Росії, повідомляє прес-служба глави держави

«Футбольним фанатам належить самостійно прийняти рішення, чи їхати до РФ з огляду на російську агресію в Україні та Сирії», - зауважив президент.

«Я б дуже хотів, аби увесь світ послав спільний сигнал і навіть поза межами політичного дискурсу продемонстрував, що ми не приймаємо таку політику. Погляньте, що відбувається навколо Олімпійських ігор: Росія і там не дотримується правил, тому її не допустили. Російське керівництво гадає, що може переступати через будь-які правила. І так – по всіх напрямках», - зауважив він.

Як повідомляв УНІАН, Федерація футболу України відмовилась від своєї квоти на придбання квитків на матчі ЧС-2018 і не проводитиме акредитацію вітчизняних журналістів для висвітлення фінальної частини чемпіонату світу-2018 з футболу.

Збірна України з футболу не потрапила на чемпіонат світу-2018. На стадії відбору підопічні Андрія Шевченка посіли лише четверте місце в групі.