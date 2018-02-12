Сьогодні суд Лозанни розгляне справу між "Динамо" і ФФУ у справі Маріуполя - стали відомі подробиці

Столичний клуб представлятиме Ігор Суркіс в той час, як сторону ФФУ займе президент організації Андрій Павелко.

Сьогодні Спортивний арбітражний суд (CAS) розгляне справу по матчу 7-го туру УПЛ між "Маріуполем" і "Динамо".

Апеляція "Динамо" на рішення ФФУ про технічну поразку була зареєстрована ще в грудні. Киян буде представляти президент клубу Ігор Суркіс в той час, як сторону Федерації футболу України займуть президент організації Андрій Павелко, генеральний секретар Юрій Запісоцький, голова ПФЛ і член виконкому ФФУ Сергій Макаров.

Про це повідомляє Sport Arena.

Також стали відомі свідки ФФУ і "Динамо" по "маріупольській справі". Бік Федерації футболу займуть президент клубу "Верес" і голова Рівненської обласної федерації футболу Олексій Хахльов, віце-президент "Ворскли" Олег Лисак і віце-президент "Маріуполя" Андрій Санін. З боку "Динамо" свідками будуть перший віце-президент ФФУ Олександр Бандурко, віце-президент ФФУ Ігор Кочетов, член виконавчого комітету ФФУ і журналіст Артем Франков.

Як повідомляв УНІАН, матч Прем'єр-ліги "Маріуполь" - "Динамо" не відбувся через відмову київського клубу їхати у прифронтове місто. В Маріуполь також не поїхали молодіжна та юніорська команди "Динамо", мотивуючи це відсутністю гарантій безпеки. ФФУ та Прем'єр-ліга відзначали наявність в місті всіх необхідних для безпеки умов, але їхні аргументи не були переконливими для "Динамо".

В результаті Контрольно-дисциплінарний комітет ФФУ зарахував киянам технічну поразку з рахунком 0:3. "Динамо" висловило намір оскаржити це рішення у Лозанні, тому відповідні зміни в турнірну таблицю поки не внесено.