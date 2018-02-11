"Динамо" поступилося норвезькому клубу перед матчем Ліги Європи з АЕК

Денис Бойко не врятував "біло-синіх" від поразки.

У неділю, 11 лютого, «Динамо» провело свій останній спаринг на другому зборі в Іспанії. Суперником киян став норвезький «Сарпсборг».

Варто зазначити, що весь матч у воротах киян зіграв Денис Бойко, який офіційно повернувся до складу «біло-синіх», але навіть він не зумів врятувати свою команду від поразки. На 59-й хвилині Йоргенсен відкрив рахунок у цьому поєдинку, і кияни, як не старалися, не змогли відновити паритет. Як підсумок – мінімальна поразка українського клубу.

Товариський матч

«Динамо» - «Сарпсборг» 0:1

Гол: Йоргенсен, 59

«Динамо»: Бойко, Бурда, Самбрано, Шабанов, Миколенко, Ротань, Буяльський (Шапаренко, 65), Смирний, Вербич, Мораес (Бесєдін, 65), Хльобас.

Нагадаємо, що вже в четвер, 15 лютого, «Динамо» доведеться зіграти перший матч 1/16 фіналу Ліги Європи проти АЕК. Зустріч відбудеться у Греції.