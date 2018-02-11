Столична мерія домовляється з УЄФА щодо трансляції фіналу Ліги чемпіонів на вулицях Києва

Влада Києва очікує 200 тисяч гостей на фінал Ліги чемпіонів в столиці.

Влада Києва веде переговори з УЄФА про надання їм права на показ фіналу Ліги чемпіонів на вулицях міста.

За словами першого заступника КМДА Миколи Поворозника, необхідність у цьому зумовлена великою кількістю гостей, які прибудуть до Києва на фінал Ліги чемпіонів. За попередніми оцінками, мова йде про 200 тисяч осіб, які відвідають столицю.

«Наше завдання - на високому рівні провести заходи, пов'язані з Днем Києва. Враховуючи те, що День Києва і фінал Ліги чемпіонів відбудуться в один і той же час, очікуємо велику кількість гостей, за попередніми оцінками - близько 200 тисяч людей», - цитує слова Поворозника офіційний сайт КМДА.

Читайте такожПредставлений офіційний м'яч фіналу Ліги чемпіонів у Києві«Вперше за всю історію проведення Ліги чемпіонів ведемо переговори з УЄФА щодо отримання ліцензій на трансляцію змагань на різних локаціях для публічного перегляду. Адже багато вболівальників, які приїдуть у Київ спостерігати за грою улюблених команд, звичайно ж, не зможуть потрапити на стадіон».

«Згадаймо, що під час чемпіонату Європи великі екрани стояли на площах нашого міста. Тому робимо все можливе, щоб організувати безпечний і якісний перегляд футбольного матчу».

Нагадаємо, фінал Ліги чемпіонів сезону-2017/18 відбудеться 26 травня на НСК "Олімпійський" в Києві. З наступного тижня почнуться перші поєдинки 1/8 фіналу турніру.