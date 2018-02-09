Збірна України зіграє з командою Японії в товариському матчі в березні

Гра відбудеться у бельгійському Льєжі.

Товариський поєдинок національних збірних з футболу Японія — Україна відбудеться 27 березня в рамках Kirin Challenge Cup 2018 in Europe, повідомляє офіційний сайт Федерації футболу України.

Матч буде проведено у бельгійському Льєжі на стадіоні «Моріс Дюфран», який є домашньою ареною місцевого «Стандарду». До речі, в складі "Стандарду" виступає український легіонер Валерій Лучкевич.

Останньої серйозної реконструкції ця арена, яка може вмістити на своїх трибунах трохи більше 30 тисяч глядачів, зазнала у 1999 році, напередодні Євро-2000, яке відбувалося в Бельгії та Голландії.

Додамо, що це буде третя зустріч збірної України з японцями. 21 березня 2002 року в Осаці наша команда програла — 0:1, а 12 жовтня 2005 року у Києві взяла своєрідний реванш — 1:0.

Варто також зазначити, що збірна Японії є учасником фінальної стадії ЧС-2018. На груповому етапі вона зустрінеться з командами Колумбії, Польщи та Сенегала.