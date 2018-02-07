Прокуратура веде розслідування по фальшивому диплому КПІ віце-президента ФФУ Костюченко

Національний комітет ветеранів війни, волонтерів та учасників АТО України просить притягнути Вадима Костюченка до відповідальності.

Прокуратура Київської області продовжує розслідування за фактом підробки і використання першим віце-президентом Федерації футболу України Вадимом Костюченком диплому про закінчення Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут».

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив Національний комітет ветеранів війни, волонтерів та учасників АТО України.

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Зазначається, що Комітет направив генеральному прокурору України Юрію Луценку офіційне колективне звернення. У ньому члени організації просять прокуратуру вивчити матеріали кримінальних проваджень щодо Костюченка та за наявності підстав притягнути його до кримінальної відповідальності.

На думку Комітету, це дозволить українському футболу "уникнути відвертого сорому" за те, що його керівник є "типовим пройдисвітом".

У Комітеті ветеранів зазначають, що справа вже кілька місяців лежить без руху в правоохоронних органах і підозрюють, що Костюченко "вирішив питання по тихому".

Разом із тим, у відповіді прокуратури на звернення повідомляється, що досудове розслідування за фактом підробки і використання диплома НТУУ "КПІ" на ім'я Костюченка триває.

Нагадаємо, у вересні 2017 року розгорівся скандал із отриманням першим віце-президентом ФФУ Вадим Костюченком фальшивого диплома, на якому побудована його кар'єра. Сам Костюченко назвав ці звинувачення відповіддю «окремих осіб» на скандал довкола проведення матчів у Маріуполі.

Згідно з даними, якими володіють журналісти, у 2014 році проти Костюченка прокуратура відкрила справу у зв'язку з нібито фальшивим дипломом Київського політехнічного інституту.

Інші матеріали доводять, що Костюченко використовував цей диплом для отримання ступеня магістра у ще двох вузах - Київському національному університеті (Інститут міжнародних відносин) та Національної академії державного управління при президентові України. Завдяки цьому Костюченко отримав III ранг державного службовця. Потім, у часи Віктора Януковича, він став чиновником і працював у трьох державних структурах.

У 2014 році Костюченко фігурував у ЗМІ як один із організаторів "тітушок" під час Майдану. Тим не менше, відразу після "Революції Гідності" він зумів вчасно прийняти правильну сторону. Його призначили на посаду керівника Приймальні громадян Адміністрації Президента України.