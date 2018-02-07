УЄФА оприлюднив ефектне відео із українськими футзалістами, які демонструють свою майстерність

Зйомка здійснюється з різних ракурсів, що додає ефектності футбольному фрістайлу у виконанні українських футзалістів.

УЄФА оприлюднив відеоролик, у якому українські футзалісти Андрій Лисенко та Михайло Грицина демонструють своє вміння жонглювати м'ячем.

На ролику можна побачити, як гравці національної збірної вправляються із м’ячем на манежі Євро-2018, який триває у Словенії.

Зйомка здійснюється з різних ракурсів, що додає ефектності футбольному фрістайлу у виконанні українських футзалістів.