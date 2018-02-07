Фонсека: розчарований грою "Шахтаря" в останньому матчі на зборах

За словами португальського тренера гірників, він не задоволений нічим, окрім результату.

Головний тренер "Шахтаря" Паулу Фонсека залишився незадоволений грою команди в останньому спарингу міжсезоння проти шведського АІКа. Нагадаємо, донеччани обіграли шведську команду (2:0), провівши на полі практично весь другий тайм у меншості.

Однак, за словами португальського наставника, він не побачив у діях гравців "Шахтаря" бажання. Фонсека розчарований грою команди, незважаючи на підсумковий результат.

Читайте також"Шахтар" завершив збори в Дубаї перемогою над віце-чемпіоном Швеції«Сьогодні я не задоволений нічим, окрім результату. На відміну від попередніх матчів, де ми дійсно добре себе проявили, футболісти не показали належного рівня. Було мало бажання. В такому випадку може задовольнити тільки рахунок. З подібною поведінкою і віддачею перемагати важче. У хлопців не було амбіцій, і це ускладнило гру», — цитує слова головного тренера "Шахтаря" офіційний сайт клубу.

«Завжди хочу перемагати. Навіть якщо ми не виграємо, але футболісти належним чином поводять себе на полі та серйозно викладаються, я – перший, хто скаже, що відпрацювали відмінно. Але коли немає віддачі, не чекайте, що когось привітаю. Сьогодні дуже розчарований командою».

Матч з АІКом закрив програму тренувальних ігор для "Шахтаря" в ОАЕ. Сьогодні команда повернеться в Україну, де буде готуватися до поєдинку проти "Чорноморця" (16 лютого) у 20-му турі чемпіонату України та матчу проти "Роми" в Лізі чемпіонів (21 лютого).